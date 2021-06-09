09 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fransa Açık'ta Rafael Nadal Diego Schwartzman'ı mağlup ederek yarı finale çıktı

Nadal yarı finalde!
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta Rafael , çeyrek final karşılaşmasında Arjantinli 'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () Rafael yarı finale yükseldi.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Nadal, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli 'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti.

Nadal, 2 saat 45 dakika süren karşılaşmanın sonunda Fransa Açık'ta 14. kez yarı finale yükselmiş oldu.

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