09 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Milli atlet Ramil Guliyev Fransa'da ikinci oldu!

Ramil Guliyev Fransa'da ikinci oldu!
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Milli atlet , 'da gerçekleşen 'sinde çıktığı 100 metre yarışını ikinci sırada tamamladı. atlet 'nun 10.36 ile birinciliğe uzandığı yarışta Ramil Guliyev 10.42'yle ikinci, Portekizli sporcu ise 10.44'le üçüncü sırayı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, katıldığı müsabakada kendi adına yılın ilk derecesini yaptı.

atlet 'nun 10.36 ile birinciliğe uzandığı yarışta Ramil Guliyev 10.42'yle ikinci, Portekizli sporcu ise 10.44'le üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu, hafta sonu 'da düzenlenecek 'nda ise 4×100 metrede milli takımı olimpiyatlara taşıyabilmek için mücadele edecek.

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