09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Milli atlet Ramil Guliyev Fransa'da ikinci oldu!
Milli atlet Ramil Guliyev, Fransa'da gerçekleşen Marsilya Grand Prix'sinde çıktığı 100 metre yarışını ikinci sırada tamamladı. Fransız atlet Jimmy Vicaut'nun 10.36 ile birinciliğe uzandığı yarışta Ramil Guliyev 10.42'yle ikinci, Portekizli sporcu Diogo Antunes ise 10.44'le üçüncü sırayı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ramil Guliyev katıldığı müsabakada kendi adına yılın ilk derecesini yaptı.
Fransız atlet Jimmy Vicaut'nun 10.36 ile birinciliğe uzandığı yarışta Ramil Guliyev 10.42'yle ikinci, Portekizli sporcu Diogo Antunes ise 10.44'le üçüncü sırayı aldı.
Milli sporcu, hafta sonu Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Sprint Kupası'nda ise 4×100 metrede milli takımı olimpiyatlara taşıyabilmek için mücadele edecek.
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