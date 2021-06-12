12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Filenin Sultanları Japonya’ya 3-1 yenildi

Filenin Sultanları Japonya’ya yenildi
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: , ’ndeki onuncu maçında Japonya’ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Millilerde 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu ve ona Eda ile Zehra 13, 9, ve 3, ve 2, 1 sayıyla eşlik etti.

Salon:

Hakemler: (Rusya), (Mısır)

Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata (L) (Nabeya, Tashiro, Ishii)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Eda, (L) (Ebrar, Şeyma, , Meliha)

Setler: 25-17, 25-20, 17-25, 25-19

Süre: 1 saat 51 dk (24 30 28 29)

, 'nde pazar günü TSİ 11.00'de ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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