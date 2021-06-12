Son dakika spor haberleri: Filenin Sultanları Japonya’ya 3-1 yenildi
Son dakika spor haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında Japonya’ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
Millilerde 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu ve ona Eda ile Zehra 13, Meryem 9, Meliha ve Tuğba 3, Ebrar ve Cansu 2, Şeyma 1 sayıyla eşlik etti.
Salon: Rimini Fuar Merkezi
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Nasr Shaaban (Mısır)
Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata (L) (Nabeya, Tashiro, Ishii)
Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Eda, Simge (L) (Ebrar, Şeyma, Buse, Meliha)
Setler: 25-17, 25-20, 17-25, 25-19
Süre: 1 saat 51 dk (24 30 28 29)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde pazar günü TSİ 11.00'de Belçika ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
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