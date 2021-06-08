08 Haziran 2021, Salı

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fransa'da altın madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli'den Fransa'da altın madalya!
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Milli boksör , 'nın başkenti 'te düzenlenen 'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre , kadınlar 69 kilo finalinde 'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.:

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