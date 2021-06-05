05 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce'dan tarihi performans!

Jamaikalı atlet Fraser-Pryce'dan tarihi performans!
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Jamaikalı atlet , 100 metreyi 10.63 saniyede bitirdi. Bu performansla Shelly-Ann Fraser-Pryce tarihin en hızlı 2. kadın sporcusu unvanını elde etti.

Jamaikalı atlet , 100 metreyi 10.63 saniyede bitirerek tarihin en hızlı 2. kadın sporcusu unvanını elde etti.

'nın başkenti 'da yapılan yarışlarda piste çıkan 34 yaşındaki atlet, 'li sporcu 'in 10.49 saniyelik rekorunu kırmaya en çok yaklaşan isim oldu.

İki olimpiyat ve 9 dünya şampiyonluğu bulunan Fraser-Pryce, 'nın başkenti 'da düzenlenecek olimpiyatlarda da altın madalya için yarışacak.

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