Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum."
Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan millî sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021
Teşekkürler çocuklar! 🇹🇷 Sizi Milletin Evi'nde ağırlamayı dört gözle bekliyorum. pic.twitter.com/vKOdvDoMJi
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