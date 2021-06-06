Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum."

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