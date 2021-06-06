07 Haziran 2021, Pazartesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

Başkan , 'da düzenlenen 'nda 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Başkan , 'da düzenlenen 'nda toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum."

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