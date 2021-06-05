05 Haziran 2021, Cumartesi

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Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 3. kez dörtlü Final’de

Filenin Efeleri dörtlü final’de!
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2. etap karşılaşmalarında mücadele eden , C Grubu’ndaki beşinci maçında Portekiz’i 3-0 mağlup ederek dörtlü finale kaldı.

Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen 2. etap karşılaşmalarında mücadele eden , C Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i 3-0 yendi. Milliler bitime bir maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.
Filenin Efeleri, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon: Desportivo Municipal
Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), (İsrail)
Portekiz: , A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, , , Casas (L) (Da Silva Violas, L.Martins, Teixeira, Alves)
Türkiye: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Kaan, Ahmet, Efe, Arda, Mirza, Mustafa)
Setler: 28-30, 16-25, 16-25
Süre: 76 dakika (32,23,21)
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