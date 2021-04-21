Son dakika spor haberi: Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen Ziraat Bankkart şampiyon oldu!

Voleybol Efeler Ligi final serisi dördüncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Voleybol Efeler Ligi final serisi dördüncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Ziraat Bankkart, seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanarak seriyi 3-1'e getiren Ziraat Bankkart, şampiyonluğa ulaştı.

Ziraat Bankkart, Ankara'da oynanan serinin birinci ve üçüncü karşılaşmalarını 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise serinin İstanbul'da yapılan ikinci maçında 3-0 galip gelmişti.

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