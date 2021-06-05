05 Haziran 2021, Cumartesi

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Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız, yarı finale yükselerek olimpiyatlara katılım hakkı elde etti

Boksta Buse ve Esra'dan büyük başarı
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'nın çeyrek finalinde rakiplerini yenen mili boksörler ile Yıldız, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

'nda milli sporcular ile Yıldız, yarı finale yükselerek olimpiyatlara katılım hakkı elde etti

Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti 'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final müsabakasında Belaruslu rakibi 'i mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Milli sporcu ise 60 kilo çeyrek finalinde ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.



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