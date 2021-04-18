18 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Formula 1'e yeni yarış eklendi!

Formula 1'e yeni yarış eklendi!
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren 'sinin yapılacağı açıklandı. Organizasyondan yapılan duyuruya göre, 'nin eyaletindeki kentinde gerçekleştirilecek yarış için 10 yıllık sözleşme imzalandı. | Son dakika spor haberleri

'sinin düzenleneceği pist, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan 'nun etrafında bulunacak.

5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yarışın yapılacağı tarih ise daha sonra belirlenecek.

Grand Prix'si, 'ta gerçekleştirilen Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci yarışı olacak.

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