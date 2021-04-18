18 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Formula 1'e yeni yarış eklendi!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren Miami Grand Prix'sinin yapılacağı açıklandı. Organizasyondan yapılan duyuruya göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek yarış için 10 yıllık sözleşme imzalandı. | Son dakika spor haberleri
Miami Grand Prix'sinin düzenleneceği pist, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunacak.
5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.
Yarışın yapılacağı tarih ise daha sonra belirlenecek.
Miami Grand Prix'si, Teksas'ta gerçekleştirilen ABD Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci Formula 1 yarışı olacak.
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