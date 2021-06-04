04 Haziran 2021, Cuma

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Türkiye 3-0 Belarus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milliler rahat kazandı!
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: , ikinci etap ilk maçında 'u 3-0 mağlup etti.

, ikinci etap ilk maçında 'u 3-0 mağlup etti.

'in ev sahipliğinde düzenlenen ikinci etaptaki ilk maçında Belarus ile karşılaşan milli takım, salondan 3-0 galip ayrıldı.

Belarus'ta gerçekleştirilen ilk etapta tüm maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla C Grubu'nda 4'te 4 yaptı.

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