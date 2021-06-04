04 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Milli okçu Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu!

Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Milli okçu , 'da devam eden ve 'nda altın madalya kazandı. Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü 'e sarılarak yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu , erkekler klasik yay finalinde Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü 'e sarılarak yaşadı.

Mete Gazoz, 'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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