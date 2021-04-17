17 Nisan 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.04.2021

, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosunu duyurdu. | Son dakika spor haberleri

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milliler bu yıl FIVB , Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 'nda boy gösterecek.

Türkiye, 25 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi'nde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'la karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Milliler, son olarak 19 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 'na katılacak.

Geniş kadro açıklandı

Başantrenör yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın aday kadrosu için iki ayrı oyuncu grubu açıklandı.

Buna göre 1. grupta bulunan voleybolcular turnuvalara katılırken, 2. grupta bulunan sporcular antrenmanlara İstanbul'da devam edip, ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.

Milli takım aday kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

1. grup kadro:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (), Cansu Özbay (), Buse Ünal ().

Pasör çaprazları: Meryem Boz (), Ebrar Karakurt (), Tutku Burcu Yüzgenç ().

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin (), Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları).

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş, Kübra Akman (VakıfBank), Aslı Kalaç (Türk Hava Yolları), Yasemin Güveli (Eczacıbaşı VitrA).

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (VakıfBank).

2. grup kadro:

Pasörler: Elif Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Buket Gülübay ().

Pasör çaprazları: Yağmur Karaoğlu (), Pelin Eroktay (Eczacıbaşı VitrA).

Smaçörler: İlkin Aydın (Galatasaray HDI Sigorta), Derya Cebecioğlu (Sistem9 Yeşilyurt), İpar Özay Kurt (Fenerbahçe Opet), Ezgi Akyaldız (Karayolları), Yaprak Erkek (İlbank).

Orta oyuncular: Ayçin Akyol (Karayolları), Yasemin Yıldırım (Nilüfer Belediyespor), Büşra Şahin (Türk Hava Yolları), Beliz Başkır (Fenerbahçe Opet).

Liberolar: Dilek Kınık (Kuzeyboru), Eylül Akarçeşme (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Gülce Güçtekin (Fenerbahçe Opet).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Nadal çeyrek finalde elendi! Nadal çeyrek finalde elendi!
Djokovic üçüncü turda veda etti Djokovic üçüncü turda veda etti
F.Bahçe'nin maçı iptal edildi! Vakıfbank şampiyon oldu F.Bahçe'nin maçı iptal edildi! Vakıfbank şampiyon oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör