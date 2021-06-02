Son dakika spor haberi: Kadın Voleybol Milli Takımı 6'da 6 yaptı!
Kadın Voleybol Milli Takımı, FIB Milletler Ligi'nde Çin'i 3-0 mağlup etti. Milli Takımımız böylelikle 6'da 6 yapmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.
İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6'ncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.
Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.
LİG FORMATI NASIL?
A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.
Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.
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