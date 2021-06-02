02 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Kadın Voleybol Milli Takımı 6'da 6 yaptı!

Filenin Sultanları 6'da 6 yaptı!
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

, FIB Milletler Ligi'nde 'i 3-0 mağlup etti. Milli Takımımız böylelikle 6'da 6 yapmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde , son Olimpiyat şampiyonu 'i 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

'nın şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden , 6'ncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Millilerde 17, 14, 13, 10, 7, 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.

LİG FORMATI NASIL?

'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı 'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. , 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.

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