01 Haziran 2021, Salı

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberleri: Rafael Nadal Fransa Açık'taki ilk maçını rahat kazandı

Nadal Fransa Açık'taki ilk maçını rahat kazandı
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası 'ta () tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı , ikinci tura yükseldi.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan son 4 yılın şampiyonu , dünya 63'üncüsü Avustralyalı ile karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam zaferini kovalayan İspanyol tenisçi, mücadeleden 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 galip ayrılarak ikinci tura çıktı.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı , 'a ilk turda veda etti. Klasmanın 42. basamağındaki Jan-Lennard Struff, 3 saat 46 dakika süren karşılaşmada Rublev'i 3-2 yenerek tur atladı.

Erkeklerde 9 ve 10 numaralı seribaşları ile Arjantinli , ikinci tura çıkan diğer isimler oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Filenin Sultanları Almanya'yı da yendi! Milletler Ligi'nde 5'te 5 Filenin Sultanları Almanya'yı da yendi! Milletler Ligi'nde 5'te 5
Filenin Sultanlarından muhteşem geri dönüş! Filenin Sultanlarından muhteşem geri dönüş!
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda flaş ayrılık! Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda flaş ayrılık!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör