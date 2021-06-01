01 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 yendi!

Filenin Sultanları Almanya'yı da yendi! Milletler Ligi'nde 5'te 5
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

, 'ndeki 5. maçında 'yı 3-0 yendi. Bu galibiyetle birlikte Ay Yıldızlılar, 5. maçında 5. galibiyetini aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, (FIVB) 'ndeki beşinci maçında 'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada'nın ardından Almanya'yı da mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Milliler, tarihinde ilk kez bir FIVB organizasyonundaki ilk 5 maçını da kazandı.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk bölümünde kaptan 'nın yanı sıra , ve ile skor üretirken, Almanya'nın sayıları Orthmann ve 'tan geldi. Karşılıklı sayıların alındığı mücadelede ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Mola dönüşü Ebrar ve Hande ile iyi hücum eden milliler, yakaladığı 3-0'lık seriyle farkı 4 sayıya (11-7) çıkardı. Üstün oyununu sürdüren "Filenin Sultanları" ikinci teknik molayı da 16-11 önde geçti. A Milli Takım, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak ilk seti 25-20 aldı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete Orthmann, ve 'in sayılarıyla başlayan Almanya, 5-2'lik üstünlük kurdu. 'un sayısıyla farkın büyümesine engel olan A Milli Takım, ve Hande Baladın'ın elinden gelen sayılarla 5-5 beraberliği sağladı. Millilerin öne geçmesine izin vermeyen Almanya, setteki ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Mola dönüşü 3 sayılık seri bulan ay-yıldızlılar, 8-8'de skoru bir kez daha eşitledi. Almanya, etkili bir performansıyla 13-10 üstünlük kursa da çabuk toparlanan Türkiye, elde ettiği 6-0'lık seriyle ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi. Ebrar'ın skorer oyunuyla 21-15'te 6 sayılık fark yakalayan milliler, ikinci seti de 25-20'lık skorla alarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü setin başında Weitzel ile Orthmann'ın iyi servisleri sonrasında sayılar bulan Almanya, teknik molaya 8-5 önde girdi. Morallenen ve iyi oyununu sürdüren Almanya, farkı 5 sayıya (5-10) çıkardı ve kendi adına en yüksek farkı yakaladı. Naz Aydemir Akyol'un iyi servislerinin ardından skor üreten milliler, 8-0'lık seriyle 13-10 öne geçti. Ebrar Karakurt'un skorer oyunuyla üstünlüğünü koruya Türkiye, ikinci teknik molayı da 16-13'lük üstünlükle geride bıraktı. Kalan bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen milliler, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Karşılaşmada 21 sayı üreten Ebrar Karakurt maçın en skorer oyuncusu oldu. Millilerde Eda Erdem Dündar 11, Hande Baladın 9, Meliha İsmailoğlu da 5 sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Müsabakayı Naz Aydemir Akyol 3, Kübra Çalışkan 2, Cansu Özbay da 1 sayıyla tamamladı.

Almanya'da ise Orthmann'ın 14 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

ALMANYA'YA KARŞI ÜSTÜNLÜK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'ya karşı FIVB organizasyonlarında büyük üstünlük sağladı.

Ay-yıldızlılar, FIVB organizasyonlarında 14. kez karşı karşıya geldiği Almanya'ya karşı 11. galibiyetini elde etti. Milliler, 2014'ten bu yana FIVB turnuvalarında rakibiyle oynadığı üst üste 5. müsabakayı da kazandı.

Milliler, FIVB Milletler Ligi'nde Almanya ile yaptığı 3. maçı da galibiyetle tamamlayarak rakibi karşısındaki üstünlüğünü devam ettirdi.

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