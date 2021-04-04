04 Nisan 2021, Pazar

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İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'den dünya rekoru

Kenyalı atletten dünya rekoru
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

N 'nda kadınlarda birinci olan atlet , 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet 'i geride bıraktı.

Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru kırıldı

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan atlet , yarışı birinci sırada tamamladı.

Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda rekorunun yeni sahibi oldu.



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