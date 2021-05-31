31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı 4. maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti
Son dakika spor haberleri: Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı Milletler Ligi 4. karşılaşmasında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Milletler Ligi'nin ikinci haftasına da galibiyetle başlayan millilerimizde Ebrar 21 sayıyla en skorer isim olurken; onu Hande 16, Tuğba 12, Meryem 11, Kübra 8, Eda 4, Cansu, Aslı, Naz ile Meliha 3'er ve Yasemin 1 sayıyla takip etti.
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