31 Mayıs 2021, Pazartesi

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Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı 4. maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti

Filenin Sultanlarından muhteşem geri dönüş!
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Son dakika spor haberleri: 4. karşılaşmasında 'yı 3-2 mağlup etti.

, 'ndeki dördüncü maçında karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasına da galibiyetle başlayan millilerimizde 21 sayıyla en skorer isim olurken; onu 16, 12, 11, 8, 4, , , ile 3'er ve 1 sayıyla takip etti.

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