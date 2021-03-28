Lewis Hamilton Bahreyn Grand Prix'sini zirvede tamamladı!

Formula 1'de nefes kesen sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini son şampiyon Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, 5112 turla Michael Schumacher'i geçerek Formula 1 tarihinde en fazla lider giden pilot oldu.

İlk 3 şu şekilde oluştu;

1- Lewis Hamilton

2- Max Verstappen

3- Valtteri Bottas

HAMILTON: MAX MÜTHİŞTİ

Yarış sonrası konuşan Lewis Hamilton "Uzun zaman sonra taraftar görüyoruz, bu çok iyi. Mesafeyi koruyun. Çok zor bir yarıştı. Son bölümde biraz sıkıntı yaşadık. Max Verstappen, beni çok zorladı. Bir şekilde onu arkamda tutmayı başardım. Tüm ekibe, fabrikadaki herkese minnettarım. Sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Max Verstappen de çok iyi iş çıkarıyor. Daha fazlasını yapmamız lazım. Beş sene sonra açılışta ilk yarışı kazandığımı hiç düşünmedim. İyi başlangıç yaptık. Herkesin mutlu olduğunu görmek, beni de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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