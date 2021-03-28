28 Mart 2021, Pazar

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Lewis Hamilton Bahreyn Grand Prix'sini zirvede tamamladı!

Hamilton kaldığı yerden devam etti!
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

nefes kesen bir yarışla start aldı. 'sini son şampiyon  kazandı. İkinci sırayı elde etti.

'de nefes kesen sezonun ilk yarışı 'sini son şampiyon kazandı. Hamilton, 5112 turla 'i geçerek Formula 1 tarihinde en fazla lider giden pilot oldu.

İlk 3 şu şekilde oluştu;

1- Lewis Hamilton
2-
3-

HAMILTON: MAX MÜTHİŞTİ

Yarış sonrası konuşan Lewis Hamilton "Uzun zaman sonra taraftar görüyoruz, bu çok iyi. Mesafeyi koruyun. Çok zor bir yarıştı. Son bölümde biraz sıkıntı yaşadık. Max Verstappen, beni çok zorladı. Bir şekilde onu arkamda tutmayı başardım. Tüm ekibe, fabrikadaki herkese minnettarım. Sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Max Verstappen de çok iyi iş çıkarıyor. Daha fazlasını yapmamız lazım. Beş sene sonra açılışta ilk yarışı kazandığımı hiç düşünmedim. İyi başlangıç yaptık. Herkesin mutlu olduğunu görmek, beni de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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