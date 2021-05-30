30 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye Belarus'u 3-0'la geçti!

Türkiye Belarus'u 3-0'la geçti!
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

, ilk etap üçüncü karşılaşmasında 'u 3-0 mağlup etti. Milli takım, karşılaşmayı 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ta gerçekleştirilen organizasyonda , ev sahibi ülke ile başkent 'te karşılaştı.

Milli takım, karşılaşmayı 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 15 sayıyla oynayan oldu.

Bu sonuçla milli takım, C Grubu ilk etabını namağlup lider tamamladı.

Milliler, C Grubu ikinci etap karşılaşmalarını 4-6 Haziran tarihlerinde 'de oynayacak.

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