30 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye Belarus'u 3-0'la geçti!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk etap üçüncü karşılaşmasında Belarus'u 3-0 mağlup etti. Milli takım, karşılaşmayı 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Belarus'ta gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, ev sahibi ülke ile başkent Minsk'te karşılaştı.
Milli takım, karşılaşmayı 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 15 sayıyla oynayan Yiğit Gülmezoğlu oldu.
Bu sonuçla milli takım, C Grubu ilk etabını namağlup lider tamamladı.
Milliler, C Grubu ikinci etap karşılaşmalarını 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig