02 Haziran 2021, Çarşamba

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Novak Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi!

Djokovic ikinci tura yükseldi!
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Sezonun 2. grand slam turnuvası olan 'ta Novak Djokovic, ABD'li 'i 3-0 yenerek ikinci tura yükselen isim oldu.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası 'ta () tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı. Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Sırp Djokovic, dünya 66'ncısı ABD'li 'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci tur vizesi alan Djokovic, klasmanın 92'nci sırasındaki ile eşleşti.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Çek ise Hırvat Donna Vekic'i 2-0'la geçerek tur atladı ve ABD'li 'ın rakibi oldu.

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