Novak Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi!
Sezonun 2. grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta Novak Djokovic, ABD'li Tennys Sandgren'i 3-0 yenerek ikinci tura yükselen isim oldu.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı. Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Sırp Djokovic, dünya 66'ncısı ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ikinci tur vizesi alan Djokovic, klasmanın 92'nci sırasındaki Uruguaylı Pablo Cuevas ile eşleşti.
Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ise Hırvat Donna Vekic'i 2-0'la geçerek tur atladı ve ABD'li Sloane Stephens'ın rakibi oldu.
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