30 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: İtalya Bisiklet Turu'nda kazanan Egan Bernal!

İtalya Bisiklet Turu'nda kazanan Egan Bernal!
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan 'nda, takımının Kolombiyalı sporcusu şampiyon oldu. Son etaba genel klasman lideri olarak pembe mayoyla giren Egan Bernal, toplam uzunluğu 3 bin 410,9 kilometre olan 'nu 86 saat 17 dakika 28 saniyede bitirerek şampiyon oldu. | Son dakika spor haberleri

Açılış etabı 8 Mayıs'ta 'da yapılan . , 'daki 30,3 kilometrelik 21. etapla tamamlandı.

Bireysel zamana karşı koşulan son etabı, 33 dakika 48 saniyelik derecesiyle 'in İtalyan bisikletçisi ilk sırada bitirdi.

Son etaba genel klasman lideri olarak pembe mayoyla giren , toplam uzunluğu 3 bin 410,9 kilometre olan 'nu 86 saat 17 dakika 28 saniyede bitirerek şampiyon oldu.

Turu, liderin 1 dakika 29 saniye arkasında yer alan takımından ikinci, Bernal'ın 4 dakika 15 saniye gerisindeki sporcusu ise üçüncü sırada tamamladı.

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