Son dakika spor haberi: Türkiye'ye 2023 müjdesi! Şampiyonlar Ligi finali...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Süper Kupası ile ilgili müjdeyi verdi.

Kasapoğlu, Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamada, "Bu sene UEFA Süper Kupası'na ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız" yorumunda bulundu.

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