29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Türkiye'ye 2023 müjdesi! Şampiyonlar Ligi finali...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Süper Kupası ile ilgili müjdeyi verdi. Kasapoğlu, bu sezon İstanbul'dan Lizbon'a alınan Şampiyonlar Ligi finali sonrası, 2023 yılında yapılacak organizasyonun Türkiye'ye verildiğini duyurdu. Kasapoğlu ayrıca, bu yaz oynanacak UEFA Süper Kupa'nın da İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşeceğini belirtti. İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Süper Kupası ile ilgili müjdeyi verdi.
Kasapoğlu, Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamada, "Bu sene UEFA Süper Kupası'na ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız" yorumunda bulundu.
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