29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Türkiye'ye 2023 müjdesi! Şampiyonlar Ligi finali...

Türkiye'ye 2023 müjdesi!
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Bakanı , finali ve ile ilgili müjdeyi verdi. Kasapoğlu, bu sezon 'dan 'a alınan sonrası, 2023 yılında yapılacak organizasyonun 'ye verildiğini duyurdu. Kasapoğlu ayrıca, bu yaz oynanacak 'nın da İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşeceğini belirtti. İşte detaylar...

Bakanı , finali ve ile ilgili müjdeyi verdi.

Kasapoğlu, 'ye yaptığı açıklamada, "Bu sene UEFA Süper Kupası'na ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız" yorumunda bulundu.

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