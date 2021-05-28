28 Mayıs 2021, Cuma

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Avrupa Altın Ligi: Çekya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU)

Filenin Efeleri galibiyetle başladı
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

, 'ndaki ilk maçında 'yı 3-1 yendi.

Voleybolda Avrupa Altın Ligi mücadelesi 'ta başladı. , ilk etaptaki ilk maçında ile karşılaştı.

Başkent 'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan milli takım, organizasyona galibiyetle başladı.

Millilerde en skorer isim 25 sayıyla oldu.

, gruptaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 16.00'da ile karşı karşıya gelecek.



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