29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Novak Djokovic Alex Molcan'ı 2-0 mağlup etti
Son dakika spor haberleri: Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda finalde Alex Molcan'ı 2-0 Novak Djokovic şampiyo oldu.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık Turnuvası'nı 3. kez kazandı.
Tek erkekler finalinde Slovak Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.
Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.
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