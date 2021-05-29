29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Novak Djokovic Alex Molcan'ı 2-0 mağlup etti

Djokovic şampiyon oldu!
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda finalde 'ı 2-0 Novak şampiyo oldu.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak , finalde 'ı 2-0 yenerek 'nda şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen 'nı 3. kez kazandı.

Tek erkekler finalinde Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.

Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.

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