22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Meltem Hocaoğlu Akyol Avrupa Şampiyonu oldu!
Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, rakibi Aleksandra Stubleava’yı mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. | Son dakika spor haberleri
Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kilo finalinde tatamiye çıktı.
Finalde Bulgaristan'dan Aleksandra Stubleva ile karşı karşıya gelen Meltem Hocaoğlu Akyol, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
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