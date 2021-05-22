22 Mayıs 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Meltem Hocaoğlu Akyol Avrupa Şampiyonu oldu!

Meltem Hocaoğlu Akyol Avrupa Şampiyonu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

’ın kentinde düzenlenen ’nda kadınlar kumite +68 kiloda , rakibi ’yı mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. | Son dakika spor haberleri

'ın kentinde devam eden 55. 'nda milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan , kadınlar kumite +68 kilo finalinde tatamiye çıktı.

Finalde 'dan ile karşı karşıya gelen Meltem Hocaoğlu Akyol, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonu oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu
Tokyo 2020 OHAL altında bile düzenlenecek Tokyo 2020 OHAL altında bile düzenlenecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör