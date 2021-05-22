Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 altın madalya!

Avrupa Karate Şampiyonası’nda erkeklerde Eray Şamdan ve Uğur Aktaş, kadınlarda Serap Özçelik Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Eda Eltemur ise 3. olarak bronz madalya aldı.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli karateciler tarih yazdı. Sabah seansında Meltem Hocaoğlu ve Uğur Aktaş altın madalya kazanırken, akşam seansında ise Eray Şamdan ile Serap Özçelik Arapoğlu Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler kumite 84 kiloda Tokyo 2020'de mücadele edecek Uğur Aktaş, Hırvatistan'da dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Final maçında Azeri Panah Abdullayev'i bitime altı saniye kala aldığı puanla 2-1 yenen Aktaş, 2016, 2017 ve 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Erkekler kumite 60 kilo finalinde ise milli sporcumuz Eray Şamdan Letonyalı rakibi Kalvis Kalnins'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kadınlar kumite 50 kiloda da Serap Özçelik Arapoğlu, Alman rakibi Shara Hubrich'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kumite 68 kiloda ise Eda Eltemur bronz madalya kazandı.

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