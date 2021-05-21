21 Mayıs 2021, Cuma
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Sümeyye, 3:22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.
Milli Takım, genç yüzücünün bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.
Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya kazandı.
Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti.
Sümeyye, 3:22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.
Milli Takım, genç yüzücünün bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.
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