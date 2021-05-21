21 Mayıs 2021, Cuma

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Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu

Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Milli yüzücü , Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya kazandı.

'in 'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular ve Öztürk, kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti.

Sümeyye, 3:22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

, genç yüzücünün bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.
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