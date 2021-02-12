13 Şubat 2021, Cumartesi

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Buse Naz Çakıroğlu şampiyon oldu!

Buse Naz Çakıroğlu şampiyon oldu!
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

'da düzenlenen . Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda, 51 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

'da düzenlenen . Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası tamamlandı.

51 kiloda, final müsabakasında ringe çıkan milli boksörümüz , Hırvat rakibi 'yı mağlup etmeyi başardı.

24 yaşındaki sporcumuz, bu zaferle altın madalyanın sahibi oldu.

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