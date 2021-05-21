21 Mayıs 2021, Cuma

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Tokyo 2020 OHAL altında bile düzenlenecek

Tokyo 2020 OHAL altında bile düzenlenecek
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) sürse bile 2020 'nın düzenleneceğini söyledi.

Coates, başkanı olduğu Koordinasyon Kurulu'nun, video konferans yoluyla düzenlenen toplantısının ardından açıklama yaptı.

Oyunların tüm katılımcılar ve Japon halkı için güvenli olacağının her zamankinden daha açık hale geldiğini belirten Avustralyalı yönetici, "Organizasyonun OHAL şartlarının devamı halinde düzenlenip düzenlenmeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sporcular ve Japon halkının sağlığını ve güvenliğini korumak için uyguladığımız tüm planlar, en kötü senaryo göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu nedenle cevabım, kesinlikle evet. de dahil aldığımız tüm bilimsel tavsiyeler, belirlediğimiz tedbirlerin, OHAL olsa da olmasa da tatmin edici olduğunu yönünde."

'daki son ankete göre halkın yüzde 59,7'si, ülke genelinde artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle 'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

Kovid-19 salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine alınan Tokyo Olimpiyatları'na, yaklaşık 15 bin sporcunun katılması bekleniyor.

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