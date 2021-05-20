Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Millilerimizin mücadele edeceği grup belli oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Filenin Sultanları, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç'in bulunduğu D Grubu'nda boy gösterecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç'in bulunduğu D Grubu'nda mücadele edecek.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonadaki gruplar belirlendi.
Ay-yıldızlılar, maçların Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacağı D Grubu'nda yer aldı.
32. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna Hersek
B Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, Yunanistan
C Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre
D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç
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