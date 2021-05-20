20 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

'mız 'nda mücadele edecek. Millilerimizin mücadele edeceği grup belli oldu. 'ın başkenti 'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Filenin Sultanları, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç'in bulunduğu D Grubu'nda boy gösterecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, 'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç'in bulunduğu D Grubu'nda mücadele edecek.

'ın başkenti 'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, , Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonadaki gruplar belirlendi.

Ay-yıldızlılar, maçların Romanya'nın şehrinde oynanacağı D Grubu'nda yer aldı.

32. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, ,

B Grubu: Bulgaristan, Polonya, , , , Yunanistan

C Grubu: Hırvatistan, , Belarus, , Macaristan, İsviçre

D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç

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