08 Mayıs 2021, Cumartesi
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İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayacak.
Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Hamilton, elde ettiği 1.16.741'lik dereceyle kariyerinde 100. kez ilk cebin sahibi oldu.
Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.
66 turluk yarış, pazartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak.
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