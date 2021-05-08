08 Mayıs 2021, Cumartesi

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İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in pilotu , 'de sezonun dördüncü yarışı olan Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayacak.

bölgesindeki 4,675 kilometrelik -Katalonya Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında , elde ettiği 1.16.741'lik dereceyle kariyerinde 100. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki takımının Hollandalı sürücüsü ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı ise üçüncülüğü elde etti.

66 turluk yarış, pazartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak.



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