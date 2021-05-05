05 Mayıs 2021, Çarşamba

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Serdar Avcı Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor

Serdar Avcı Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör iddialı açıklamalarda bulundu.

şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör , Ukrayna'ya gitmeden önce 'nın Alanya ilçesinde kampa girdi. 19 Mayıs'ta Ukrayna'da, namağlup Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile ringe çıkacak ve altın kemer için ter dökecek Avcı, iddialı konuştu:
"Kazanacağıma inanıyorum" diyen Avcı, "Kendimi iyi hissediyorum, rakibimi nakavt edeceğim" ifadelerine yer verdi.

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