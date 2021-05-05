05 Mayıs 2021, Çarşamba
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INTERİM dünya yarı ağır sıklet şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'ya gitmeden önce Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa girdi. 19 Mayıs'ta Ukrayna'da, namağlup Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile ringe çıkacak ve altın kemer için ter dökecek Avcı, iddialı konuştu:
Serdar Avcı Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor
Interim dünya yarı ağır sıklet şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör Serdar Avcı iddialı açıklamalarda bulundu.
INTERİM dünya yarı ağır sıklet şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'ya gitmeden önce Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa girdi. 19 Mayıs'ta Ukrayna'da, namağlup Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile ringe çıkacak ve altın kemer için ter dökecek Avcı, iddialı konuştu:
"Kazanacağıma inanıyorum" diyen Avcı, "Kendimi iyi hissediyorum, rakibimi nakavt edeceğim" ifadelerine yer verdi.
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