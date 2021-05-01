01 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Vakıfbank finalde Carraro Imoco'ya mağlup oldu!

Vakıfbank ikinci oldu!
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Kadın Voleybol Takımı, Süper Finali'nde ekibi ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı ve turnuvayı ikinci tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kadın Voleybol Takımı, Süper Finali'nde ekibi 'yu 3-2 mağlup oldu.

'nın kentindeki 'da oynanan Süper Final'de VakıfBank, Carraro Imoco ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan İtalyan ekibi, turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, , ve yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanmak isteyen VakıfBank, hedefini gerçekleştirmedi.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Finali'nde mücadele eden için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da oynanan 'nde mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İtalya'nın Verona kentinde oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde İtalya'nın Carraro Imoco takımına yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Bizlere final heyecanı yaşatan temsilcimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyor, 'ne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılar diliyorum."

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