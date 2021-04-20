20 Nisan 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı altın madalya kazandı!

Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu!
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'nda serbest stil 57 kiloda , rakibi 'u yenerek altın madalya kazandı.

'nda 57 kg serbest stilde mücadele eden milli güreşçi , finalde rakibi Nachyn 'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.

Milli güreşçi, bugün akşam seansında Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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