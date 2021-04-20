Son dakika spor haberi: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı altın madalya kazandı!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kg serbest stilde mücadele eden milli güreşçi Süleyman Atlı, finalde Rus rakibi Nachyn Mongush'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.

Milli güreşçi, bugün akşam seansında Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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