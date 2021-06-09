09 Haziran 2021, Çarşamba

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Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu

Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () oynanan müsabakalar sonucunda ilk yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 10. günü, akşam seansındaki tek erkekler çeyrek final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Tek erkekler dünya sıralamasının 5 numaralı seri başı , klasmanın 2. sırasındaki 'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

2 saat 19 dakika süren karşılaşmada tenisçi Tsitsipas, rakibini 6-3, 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti.

Günün diğer maçında 6 numaralı seri başı , Alejandro Davidovich Fokina'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

1 saat 36 dakika süren müsabakada tenisçi Zverev, rakibine 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle üstünlük sağladı.

Günü galibiyetle tamamlayan Tsitsipas ve Zverev yarı finalde karşılaşacak.

Pavlyuchenkova 7. denemesinde yarı finale yükseldi

Tek kadınlarda dünyanın 31 numaralı tenisçisi , Kazak rakibi 'yı 2-1 yenerek 7. denemesinde ilk kez bir grand slam turnuvası yarı finaline çıkmayı başardı.

2 saat 33 dakika süren müsabakada Rus tenisçi Pavlyuchenkova, klasmanın 21. basamağındaki Rybakina'yı 6-7, 6-2 ve 9-7'lik setlerle yendi.

Pavlyuchenkova yarı finalde ile karşılaşacak.

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