Poland Open Güreş Turnuvası’nda Buse Tosun gümüş madalya kazandı
Polonya’da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası’nda, milli sporcu Buse Tosun ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.
Her yıl binlerce adayın başvuru yaptığı ve 24 farklı branşta 171 milli sporcunun öğrenimine devam ettiği Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezun öğrenciler de aldıkları başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarından olan Buse Tosun, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.
Milli sporcu Buse Tosun, Rus rakibi Zakharchenko'yu 4-0, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yı 5-1 mağlup etmesinin ardından çıktığı final müsabakasıyla gümüş madalyaya uzandı.
Aldığı başarılardan dolayı Buse Tosun'u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Öğrenciliği döneminde aldığı madalyalarla bizleri gururlandıran Buse Tosun, başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Bizler de böylece her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizde nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Değerli mezunumuz Buse Tosun'u en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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