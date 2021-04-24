25 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan Avrupa şampiyonu sporcumuz Rıza Kayaalp'i tebrik etti!
Başkan Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. İşte detaylar...
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.
Olimpiyatta da altın beklediğini aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "3-1 ile kazanman bize yetmez senden tuş ederek kazanmanı bekliyorum" derken, Kayaalp de, "İki maçta sayı tuşu, yarı final maçında da tuşladım ama final maçları zorlu geçiyor ama inşallah 11. maçı tuşla kazanacağım" dedi.
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