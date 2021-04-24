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Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan Avrupa şampiyonu sporcumuz Rıza Kayaalp'i tebrik etti!

Başkan Erdoğan'dan Kayaalp'e tebrik!
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Başkan Erdoğan, 10. kez şampiyonu olan milli güreşçi 'i telefonla arayarak tebrik etti. İşte detaylar...

'nın başkenti 'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi 'i, Başkan telefonla arayarak tebrik etti.

Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu oldu!

Olimpiyatta da altın beklediğini aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "3-1 ile kazanman bize yetmez senden tuş ederek kazanmanı bekliyorum" derken, de, "İki maçta sayı tuşu, yarı final maçında da tuşladım ama final maçları zorlu geçiyor ama inşallah 11. maçı tuşla kazanacağım" dedi.

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