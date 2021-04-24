24 Nisan 2021, Cumartesi

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Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu oldu!

Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu!
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz , 130 kilogram grekoromen stilde rakibi Iakobi Kajaia'yı mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu , grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Iakobi Kajaia ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Polonya'nın başkenti Varşova'daki şampiyonada elemelerde Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy, çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti.

Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.

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