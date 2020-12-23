23 Aralık 2020, Çarşamba
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Türk Hava Yolları: 3 - Beşiktaş: 0
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta erteleme maçında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Türk Hava Yolları: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Taner Çıldır, Nazire Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Carlini, Polen Ünver, Hanife Nur Özaydınlı, Santana, Büşra Şahin, Lynn (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Gökbudak Aydınlar)
Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Seray Altay, Bengisu Aygün (Deniz Hakyemez, Erce Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)
Setler: 25-18, 25-12, 25-9
Süre: 69 dakika (26, 22, 21)
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