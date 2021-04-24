24 Nisan 2021, Cumartesi

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Milli güreşçi Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu

Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

’nda milli güreşçimiz , 77 kilogram grekoromen stilde Macar rakibi Tamas Lorincz'e mağlup oldu ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen 'nda Avrupa ikincisi oldu. 77 kilogram grekoromen stilde mindere çıkan Yunus Emre Başar, Macar rakibi Tamas Lorincz'e 8-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde mücadele eden bir diğer sporcu de final müsabakasında mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı.

Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı! haberin devamı

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