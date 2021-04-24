Milli güreşçi Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz Yunus Emre Başar, 77 kilogram grekoromen stilde Macar rakibi Tamas Lorincz'e mağlup oldu ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu. 77 kilogram grekoromen stilde mindere çıkan Yunus Emre Başar, Macar rakibi Tamas Lorincz'e 8-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde mücadele eden bir diğer sporcu Ekrem Öztürk de final müsabakasında mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı.

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