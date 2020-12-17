CAS'tan Rusya'ya ceza indirimi
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping skandalı nedeniyle Rusya'ya verilen uluslararası organizasyonlara katılmama cezasını iki yıla indirdi.
CAS'tan yapılan açıklamada, doping ihlali nedeniyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından Rusya'nın uluslararası spor organizasyonlarından 4 yıl men edilmesine yönelik 2019 yılında verilen cezaya Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) yaptığı itirazın görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.
Alınan kararla, Rusya'nın ceza süresi iki yıl kısaltılarak 16 Aralık 2022 tarihine çekildi. Ceza oranında yapılan indirime rağmen Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
Rusya, ev sahipliği yaptığı 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te uluslararası spor organizasyonlarından men cezası almış ve Rusya Atletizm Federasyonunun (RUSAF) üyeliği askıya alınmıştı. Yaşananların ardından Rus sporcular, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları dahil tüm organizasyonlara tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping ihlali sonrasındaki süreçte gereken önlemlerin alınmaması gerekçesiyle Rusya'nın uluslararası spor organizasyonlarında yer almama cezasını 2019'un aralık ayında 4 yıl daha uzattığını duyurmuştu. Dünya Atletizm Federasyonu ise aynı gerekçeyle RUSAF'a 10 milyon dolar para cezası vermişti.
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