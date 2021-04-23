23 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Milli sporcumuz Büşra Işıldar dünya gençler boks şampiyonu oldu!

Büşra Işıldar dünya gençler boks şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Milli sporcumuz , 'da düzenlenen 'nda Hint rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonasında kadınlar 81 kiloda çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi yenen Büşra, yarı finalde Polonyalı 'i mağlup ederek finale yükseldi.

, finalde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu boksör Büşra Işıldar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı , dünya şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar'ı tebrik etti.

Polonya'nın şehrinde düzenlenen 'nda 81 kiloda altın madalya alan milli sporcuyu kutlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen 'nda ay-yıldızlı formasıyla mücadele eden milli sporcumuz Büşra Işıldar, dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanmış ve göğsümüzü kabartmıştır. Kazandığı çok değerli şampiyonluğu için Büşra kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılarına büyükler kategorisinde de devam edeceğine inandığım milli boksörümüzün yetişmesinde ve altın madalyanın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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