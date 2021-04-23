23 Nisan 2021, Cuma

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Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa güreş tarihine geçti

Taha Akgül tarihe geçti!
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Milli güreşçimiz , geçtiğimiz günlerde Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazandı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Akgül, bu başarısıyla tarihe geçti.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu , 'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla Avrupa güreş tarihine geçti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya, serbest stil 125 kiloda 8. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Rus Buvaysa Saytiyev'in 6 Avrupa şampiyonluğu var.

Yordanov ve Saytiyev'i geride bırakan milli güreşçi, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Taha Akgül sakatlığı nedeniyle geçen sene 'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamadı.

Milli güreşçi, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ile 2015'te Las Vegas'ta Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu oldu.

Taha Akgül'ün , ve şampiyonlukları da bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik! haberin devamı

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