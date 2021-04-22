Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi kadrosu açıklandı!
CEV Avrupa Altın Ligi turnuvasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya, Belarus ve Portekiz ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 3-21 Mayıs'ta Ankara, 24-26 Mayıs ve 1-2 Haziran'da İstanbul'da kampa girecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
CEV Avrupa Altın Ligi turnuvasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Altın Ligi'nin C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 3-21 Mayıs'ta Ankara, 24-26 Mayıs ve 1-2 Haziran'da İstanbul'da kampa girecek.
Milli takım, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus sistemiyle gerçekleştirilecek ligde ilk ayak karşılaşmalarını 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de oynayacak.
Grup karşılaşmalarının ardından, finallere ev sahipliği yapacak ülke ile 3 grup birincisi final etabına katılmaya hak kazanacak. CEV Avrupa Altın Ligi final etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grubundaki maç programı şöyle:
28 Mayıs:
TSİ 16.00 Çekya-Türkiye
29 Mayıs:
TİS 16.00 Portekiz-Türkiye
30 Mayıs:
TSİ 19.00 Türkiye-Belarus
4 Haziran:
TSİ 18.00 Türkiye-Belarus
5 Haziran:
TSİ 20.00 Portekiz-Türkiye
6 Haziran:
TSİ 17.00 Çekya-Türkiye
ADAY KADRO
Başantrenör Nedim Özbey yönetimindeki A Milli Takım'ın geniş kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül (Ziraat Bankkart), Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu (Galatasaray HDI Sigorta), Arda Bostan (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Adis Lagumdzija (Vero Volley Monza), Kaan Gürbüz, Ahmet Tümer (Altekma), Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül (Halkbank), Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matiç (Arkas Spor), Beytullah Hatipoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Karataş (Fenerbahçe HDI Sigorta)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig