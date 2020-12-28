Roger Federer'e kötü haber! Kariyerinde ilk kez...
Tek erkeklerde dünya 5 numarası Roger Federer, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta yer alamayacak. Sağ dizinden olduğu ameliyatın tedavi süreci devam etmesi nedeniyle İsviçreli tenisçi sezonun ilk grand slam turnuvasına katılamayacak.
Tek erkeklerde dünya 5 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer alamayacak.
Organizasyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçirdiği ameliyatların ardından 39 yaşındaki Federer'in iyileşme sürecinin devam ettiği ve 8 Şubat 2021'de başlayacak Avustralya Açık'a kadar hazır hale gelemeyeceği belirtildi.
Elde ettiği 20 zaferle tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan erkek tenisçi unvanını İspanyol Rafael Nadal ile paylaşan Federer, daha önce 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvada kariyerinde ilk kez mücadele edemeyecek.
Korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkan Federer, bu süreçte sağ dizinden iki kez ameliyat olmuştu.
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