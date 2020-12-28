28 Aralık 2020, Pazartesi

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Roger Federer'e kötü haber! Kariyerinde ilk kez...

Federer'e kötü haber! Kariyerinde ilk kez...
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

Tek erkeklerde dünya 5 numarası , kariyerinde ilk kez 'ta yer alamayacak. Sağ dizinden olduğu ameliyatın tedavi süreci devam etmesi nedeniyle İsviçreli tenisçi sezonun ilk turnuvasına katılamayacak.

Tek erkeklerde dünya 5 numarası İsviçreli tenisçi , tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle sezonunun ilk turnuvası 'ta yer alamayacak.

Organizasyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçirdiği ameliyatların ardından 39 yaşındaki Federer'in iyileşme sürecinin devam ettiği ve 8 Şubat 2021'de başlayacak Avustralya Açık'a kadar hazır hale gelemeyeceği belirtildi.

Elde ettiği 20 zaferle tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan erkek tenisçi unvanını İspanyol ile paylaşan Federer, daha önce 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvada kariyerinde ilk kez mücadele edemeyecek.

Korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde 'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkan Federer, bu süreçte sağ dizinden iki kez ameliyat olmuştu.

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