19 Nisan 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti!

Türk sporunun acı kaybı! Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Türkiye Başkanı , Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Görevini 2008 yılından beri yürüten 52 yaşındaki Delihasan'ın vefatı, federasyonun resmi hesabından açıklandı.

Türkiye Başkanı , yakalandığı corona virüsüne yenik düştü.

Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde Covid-19 testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADI

Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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