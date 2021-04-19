Son dakika spor haberleri: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti!

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Görevini 2008 yılından beri yürüten 52 yaşındaki Delihasan'ın vefatı, federasyonun resmi hesabından açıklandı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı corona virüsüne yenik düştü.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde Covid-19 testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADI



Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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