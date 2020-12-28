28 Aralık 2020, Pazartesi

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Roger Federer Avustralya Açık'a katılacak mı? Resmi açıklama geldi

Federer'den Avustralya Açık kararı
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Dünya sıralamasının 3 numaralı ismi 'den kötü haber geldi. İsviçreli raketin menajeri , oyuncusunun sağ dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle 'a katılamayacağını duyurdu.

'in menajeri , İsviçreli raketin daha sağlıklı dönmesi için Avustralya'ya katılmayacağını söyledi. Godsick, gelecek hafta Federer ile bir araya gelip Şubat'tan sonraki turnuvalar için toplantı yapacaklarını ifade etti.

Federer'in 'a katılmamaya karar verdiğini söyleyen Godsick, "Roger Federer birkaç aydır güçlü ilerleme kaydetti. Federer takımıyla konuştuktan sonra kendisi için en iyi kararın Avustralya Açık'tan sonraki turnuvalara katılmak olduğunu söyledi" şeklinde aktardı.

İsviçreli raket, Ocak 2020'de yer aldığı Avustralya Açık yarı finalinde 'le karşılaştığı sırada sakatlanmıştı. 39 yaşındaki oyuncu yılın geri kalanında herhangi resmi bir turnuvada yer almadı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası corona virüsü nedeniyle 3 hafta ertelendi ve 3 Şubat 2021'de turnuvanın yapılmasına karar verildi.

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