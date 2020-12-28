Roger Federer Avustralya Açık'a katılacak mı? Resmi açıklama geldi

Dünya sıralamasının 3 numaralı ismi Roger Federer'den kötü haber geldi. İsviçreli raketin menajeri Tony Godsick, oyuncusunun sağ dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Roger Federer'in menajeri Tony Godsick, İsviçreli raketin daha sağlıklı dönmesi için Avustralya'ya katılmayacağını söyledi. Godsick, gelecek hafta Federer ile bir araya gelip Şubat'tan sonraki turnuvalar için toplantı yapacaklarını ifade etti.

Federer'in Avustralya Açık'a katılmamaya karar verdiğini söyleyen Godsick, "Roger Federer birkaç aydır güçlü ilerleme kaydetti. Federer takımıyla konuştuktan sonra kendisi için en iyi kararın Avustralya Açık'tan sonraki turnuvalara katılmak olduğunu söyledi" şeklinde aktardı.

İsviçreli raket, Ocak 2020'de yer aldığı Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'le karşılaştığı sırada sakatlanmıştı. 39 yaşındaki oyuncu yılın geri kalanında herhangi resmi bir turnuvada yer almadı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası corona virüsü nedeniyle 3 hafta ertelendi ve 3 Şubat 2021'de turnuvanın yapılmasına karar verildi.

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