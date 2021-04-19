Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaşamını yitirdi. Türk spor camiasını yasa boğan haberin ardından Esat Delihasan'ın yaşı, kariyeri ve ölüm sebebi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı corona virüsü salgınına yenik düştü. Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 52 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ESAT DELİHASAN KİMDİR?

1969 yılında Rize'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul'da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Sayın Ali Koca nezaretinde Karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Sayın Atilla Çeliktürk ve Sayın Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye'den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi.

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