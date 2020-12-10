10 Aralık 2020, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Eczacıbaşı VitrA Dinamo Moskova'yı yendi

Eczacıbaşı VitrA Dinamo Moskova'yı yendi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Takımı, CEV D Grubu 1. tur üçüncü maçında temsilcisi 'yı 3-0 yendi.

Takımı, CEV D Grubu 1. tur üçüncü maçında temsilcisi 'yı 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, Allianz MTV Stuttgart ve 'un ardından Dinamo Moskova'yı da yenerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

İkinci etap maçları 2-4 Şubat tarihlerinde, Lokomotiv Kaliningrad Region'un ev sahipliğinde Rusya'da oynayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Goran Gradinski (Hırvatistan), Agnieszka Michlic (Polonya)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)

Dinamo Moskova: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Orlova, Goncharova (Bibina, Klimets, Pospelova, Babeshina, Efimova)

Setler: 25-18, 25-20, 25-14

Süre: 73 dakika (23, 28, 22)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İyileşen Hamilton, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak İyileşen Hamilton, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak
Mick Schumacher F2'de şampiyonluğunu ilan etti Mick Schumacher F2'de şampiyonluğunu ilan etti
TJK'nın aygırı bir ilke imza attı! Daredevil ABD'ye gitti TJK'nın aygırı bir ilke imza attı! Daredevil ABD'ye gitti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör